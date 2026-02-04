Климова чуть не расплакалась из-за новости о своей кончине: «Она ушла от нас так рано»

Актриса Климова призналась, чуть не расплакалась из-за новости о своей кончине

Звезда «По законам военного времени» Екатерина Климова призналась ТВ Mail, что эмоционально отреагировала на фейковую новость о своей кончине.

По словам Климовой, она наткнулась на «красивый» ролик с текстом, подразумевающим, что якобы ее не стало слишком рано. Авторы видео утверждали, что актриса успела проявить себя в благотворительности и сыграть прекрасные роли.

«Кто-то там красивое видео такое сделал: «Она ушла от нас так рано». <...> Я чуть не всплакнула. Мне было как-то… Даже не могу описать свои ощущения…» — высказалась артистка.

Климова также заявила, что старается не говорить о конфликте с экс-супругом Игорем Петренко из-за долгов по алиментам, поскольку хочет делиться с публикой более радостным контентом.

«У каждого человека, смотрящего телевизор, тоже много проблем. Зачем его нагружать еще своими? Понятно, что они есть. И болезни, и неприятности. Все это существует и в моей жизни тоже», — сказала она.

Актриса добавила, что воспринимает публичное обсуждение личных сложностей как нечто неуместное — «неприлично с этим к публике обращаться».

В июне 2025 года Петренко погасил значительную часть долга по алиментам — оставалось выплатить всего 15 тысяч. Но уже через месяц сумма задолженности снова превысила миллион. Актер не дает никаких комментариев на этот счет.

В декабре того же года «Газета.Ru» выяснила, что задолженность артиста увеличилась почти на 210 тысяч рублей перед Новым годом. Общая сумма долга стала 1 539 956 рублей.

Ранее комик Азамат Мусагалиев назвал себя каблуком.