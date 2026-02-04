Азамат Мусагалиев об отношениях с женой: «Я — каблук»

Комик и телеведущий Азамат Мусагалиев в шоу Собчак «Что о тебе думают?» на платформе VK Видео заявил, что его жена все решает в семье.

«Видимо, я действительно не умею скрывать. Наверное, если это выглядит так, то это так и есть. Я каблук», — поделился юморист.

Ведущая проекта Ксения Собчак дала определение «каблука». Это тот человек, который подчиняется воле своей женщины. Мусагалиев считает, что подходит под это описание.

Мусагалиев отметил, что его жена Виктория сейчас не работает. В первые годы их отношений супруга артиста работала в комитете по делам семьи, детства и молодежи города Астрахань. По словам телеведущего, его жена не имеет никакого отношения к индустрии юмора и «не поддается обучению». Виктория перестала работать, как только комик начал зарабатывать. По словам юмориста, его супруга уже 18 лет находится в декретном отпуске.

Мусагалиев женат на возлюбленной по имени Виктория. Они познакомились в 2006-м, несмотря на то, что учились в одной школе и вузе. Юморист и возлюбленная поженились в 2008-м. В том же году в семье родилась дочь Милана. В 2013 году Виктория родила вторую дочь, которую назвали Лейсан. 13 мая 2023-го у пары родился сын.

