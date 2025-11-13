На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Урганта не уволили с Первого канала

Продюсер Бабичев: Первый канал до сих пор не уволил Урганта
Иван Ургант/Telegram

Продюсер Евгений Бабичев заявил в беседе с изданием «Абзац», что телеведущий Иван Ургант все еще числится среди сотрудников Первого канала.

По словам Бабичева, телевизионщики тоже, как и зрители, скучают по Урганту. Продюсер объяснил, что возвращение шоумена не зависит ни от него, ни от руководства канала.

«Если бы это была их прерогатива, то передача давно бы возобновилась. Все получали с этого огромные деньги. Аналоги шоу, к сожалению, провалились. Поэтому у администрации канала до сих пор есть желание вернуть шоумена на ТВ. Недаром его до сих пор не уволили», — поделился продюсер.

В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом специальной военной операции России на Украине.

В ноябре 2025-го издание Woman.ru опубликовало опрос, в котором Иван Ургант возглавил рейтинг ТВ-звезд, чье присутствие в эфире россияне вспоминают с особой теплотой.

Ранее Собчак сравнила себя с Ургантом.

