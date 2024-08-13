Мошенники попытались присвоить латвийскую недвижимость Долиной

Мошенники попытались завладеть не только российской, но и латвийской недвижимостью народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, в последнее время неизвестные активно интересовались зарубежными квартирами артистки, изучая возможность их покупки. Предварительно, это могли быть те же мошенники, что развели Долину на недвижимость в Москве.

Издание отмечает, что недвижимость в Латвии у артистки оценивается в более чем 95 млн рублей. Из-за санкций против России певица не может попасть на территорию Юрмалы, где у нее две квартиры в жилом комплексе «Янтарная резиденция» в элитном районе Дзинтари на побережье Рижского залива, двух- и четырехкомнатная.

Накануне Лариса Долина продала мошенникам квартиру в Москве, возле которой недавно задержали пять человек, называвших себя новыми владельцами.

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