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Российский актер погиб в зоне СВО: «Видно, светлый был человек»

Актер Тобольского драмтеатра Орлов погиб в зоне СВО на 54-м году жизни
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ТКТО | концерты, фестивали, спектакли/VK

Актер Тобольского драматического театра им. П. П. Ершова Константин Орлов погиб в зоне боевых действий России на Украине на 54-м году жизни. Об этом сообщается в VK-сообществе культурного учреждения.

Трагедия, уточнили в театре, произошла 7 июля. Коллеги назвали кончину артиста «невосполнимой утратой для театра и всего региона». Они вспомнили, что Орлова всегда отличала многогранность таланта, веселость и умение очаровывать.

«А еще Константин был отзывчивым и неравнодушным. Он сам принял решение пойти на СВО, это было шоком для близких и друзей, но он сделал это — без тени страха и сомнений», — сказано в публикации.

Актер Константин Орлов прослужил в Тобольском драматическом театре им. П. П. Ершова 25 лет. Он сыграл в около 60-ти спектаклях — в том числе исполнил роль Принца в постановке «Золушка» по Шварцу, Есенина («Не жалею, не зову, не плачу…» писателя Алексея Козырева) и перевоплощался в другие амплуа. У артиста остались жена и двое несовершеннолетних детей.

«Светлая память, актеру и человеку с большой буквы»; «Светлая память герою»; «Как жаль. Видно, что светлый был человек. Зацепил шальной осколок. Судьба», — выразили соболезнования под постом.

Ранее стало известно, что режиссер Юрий Кара умер в реанимации от инфаркта в ночь на 17 июля.

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