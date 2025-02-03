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Голую жену Канье Уэста выгнали с премии «Грэмми» в США

Голую жену Канье Уэста Бьянку Цензори выгнали с премии «Грэмми»

Жену рэпера Канье Уэста, фотомодель и дизайнера Бьянку Цензори выгнали с церемонии вручения премии «Грэмми-2025» из-за чрезмерно откровенного наряда. Об этом сообщает The Daily Mail.

30-летняя дива пришла на мероприятие в абсолютно прозрачном платье, под которым совсем не было нижнего белья. Уэст же пришел в черном костюме и черных очках.

Издание отмечает, что своим внешним видом модель вызвала возмущение во всем мире. Цензори сняла с себя шубу и повернулась лицом к фотографам, чтобы продемонстрировать свою обнаженную грудь и отсутствие белья.

Известно также, что Уэст и Цензори пришли на премию без приглашения. После демонстрации модели своего наряда их попросили покинуть церемонию, а затем сопроводили в полицию для дачи объяснений.

Канье Уэст и Бьянка Цензори состоят в браке с 2022 года. До этого рэпер был женат на модели и светской львице Ким Кардашьян, в браке у них появилось несколько детей.

Ранее Канье Уэст за сутки продал резиновые тапочки на $3 миллиона.

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