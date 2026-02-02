Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Кендрик Ламар претендует на победу в восьми номинациях «Грэмми»

Рэпера Кендрика Ламара выдвинули на победу в восьми категориях премии «Грэмми»
Reuters

Американский рэпер Кендрик Ламар номинирован на музыкальную премию «Грэмми» в восьми категориях. Об этом сообщает National Public Radio (NPR).

Ламар претендует на победу в номинациях «Запись года», «Альбом года», «Песня года», «Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой», «Лучшее рэп-исполнение» (две песни), «Лучшее исполнение мелодичного рэпа», «Лучшая рэп-песня», «Лучший рэп-альбом».

Конкурентами Ламара в основных категориях являются Бэд Банни, Леди Гага и Сабрина Карпентер. Если рэпер выиграет «Альбом года», то это будет первая победа хип-хопа в этой категории с 2004 года.

В феврале прошлого года композиция Ламара «Not Like Us» выиграла «Грэмми» в номинации «Песня года».

Церемония вручения наград музыкальной премии «Grammy Awards 2025» проходит в Лос-Анджелесе. С 2024 года количество главных номинаций увеличено до шести: «Альбом года», «Песня года», «Запись года», «Лучший новый артист», «Лучший продюсер» и «Лучший автор песен».

Ранее «Abracadabra» Леди Гаги назвали лучшим хитом 2025 года.
 
Теперь вы знаете
Посуда с токсичным свинцом оказалась в домах большинства россиян. Это опасно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!