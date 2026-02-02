Кендрик Ламар претендует на победу в восьми номинациях «Грэмми»

Рэпера Кендрика Ламара выдвинули на победу в восьми категориях премии «Грэмми»

Американский рэпер Кендрик Ламар номинирован на музыкальную премию «Грэмми» в восьми категориях. Об этом сообщает National Public Radio (NPR).

Ламар претендует на победу в номинациях «Запись года», «Альбом года», «Песня года», «Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой», «Лучшее рэп-исполнение» (две песни), «Лучшее исполнение мелодичного рэпа», «Лучшая рэп-песня», «Лучший рэп-альбом».

Конкурентами Ламара в основных категориях являются Бэд Банни, Леди Гага и Сабрина Карпентер. Если рэпер выиграет «Альбом года», то это будет первая победа хип-хопа в этой категории с 2004 года.

В феврале прошлого года композиция Ламара «Not Like Us» выиграла «Грэмми» в номинации «Песня года».

Церемония вручения наград музыкальной премии «Grammy Awards 2025» проходит в Лос-Анджелесе. С 2024 года количество главных номинаций увеличено до шести: «Альбом года», «Песня года», «Запись года», «Лучший новый артист», «Лучший продюсер» и «Лучший автор песен».

