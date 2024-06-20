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Аверин об уходе из Театра сатиры: «Мне просто не было места»

Актер Аверин опроверг, что его уход из труппы Театра сатиры связан со сменой руководства

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Максим Аверин опроверг, что его переход из Театра сатиры в «Ленком Марка Захарова» связан со сменой руководства. Его слова передали представители Театра сатиры во «ВКонтакте».

Аверин отметил, что он получил приглашение от директора «Ленкома» Марка Варшавера еще три года назад.

«В Театре сатиры при Газарове мне просто не было места, предложений о работе не поступало. О приходе Евгения Владимировича Герасимова в театр я узнал, когда все переговоры с дирекцией театра «Ленком» были завершены. Мое решение о переходе никаким образом не связано с приходом Евгения Владимировича, которого я знаю и уважаю давно и желаю всяческих успехов», — отметил артист.

По словам Аверина, он рад, что Театр сатиры укрепился с приходом нового руководства.

7 июня стало известно, что в трех столичных театрах назначили новых руководителей. Владимир Машков возглавил «Современник», художественным руководителем Московского академического театра сатиры стал Евгений Герасимов, а Театр Романа Виктюка перешел под руководство Константина Богомолова.

Ранее Хаматову уволили из труппы Нового Рижского театра.

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