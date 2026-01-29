Юрий Лоза назвал современные хиты кричалками

Певец Юрий Лоза назвал хиты последнего десятилетия простыми кричалками. Такое мнение он выразил в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Лоза считает, что современной музыкальной индустрия не нужны глубоко философские композиции.

«Все сегодня поют хит «Матушка-земля», но, кроме пары строк, никто не споет вам полностью эту композицию. Там еще такая рифмовка убогая. Единственное, что удачно вышло, так это фраза: «Поболтать с березкой вдоволь про него и про любовь». И все! И такая ситуация в песенной индустрии с чудовищными рифмовками и запоминающимися кричалками уже последние 20 лет», — заявил музыкант.

Певец также упомянул песни «Остановите! Вите надо выйти» и «Незабудка». По его мнению, большинство слушателей не помнят текст этих хитов, который идет после припева.

При этом Лоза считает, что его песни не берут в ротации, потому что серьезные композиции не интересуют современных слушателей. При этом музыкант отметил, что ответит отказом на просьбу написать трек для кого-либо из молодых артистов, потому что это «ниже его достоинства».

В январе Юрий Лоза назвал себя жертвой «несправедливых реформ» и обвинил молодых исполнителей в отсутствии профессионализма. Артист заявил, что не видит среди новых музыкантов кого-либо, с кем ему хотелось бы спеть дуэтом. Музыкант также добавил, что оказался в числе «отмененных» из-за тех, кто не может вытянуть больше «двух нот».

Ранее Юрий Лоза высказался о насмешках в свой адрес.