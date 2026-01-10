Размер шрифта
Бывшего ребенка-актера арестовали за детскую порнографию

Актера Прокопа арестовали за сопротивление полицейским и порнографию
TLeopold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший ребенок-актер Мэтт Прокоп был арестован по нескольким обвинениям, включая хранение детской порнографии. Об этом сообщает издание TMZ.

35-летнего Прокопа арестовали и заключили под стражу еще 24 декабря в округе Виктория, штат Техас (США).

Ему также были предъявлены четыре обвинения в мелких правонарушениях, в том числе одно обвинение в нарушении судебного приказа о залоге и три обвинения в сопротивлении полицейским на различных этапах арестта.

Звезда Disney в настоящее время содержится под стражей. Арест Прокопа последовал за обвинениями в домашнем насилии со стороны его бывшей девушки актрисы Сары Хайланд. Она утверждала, что в мае 2014 года он якобы затолкал ее в автомобиль и попытался придушить во время ссоры.

После того, как Прокоп якобы угрожал жизни ее собаки и обещал сжечь ее дом, Хайланд в судебном порядке добилась запрета на приближение к ней.

Накануне звезду сериала «Эль Турко» Джана Ямана задержали с наркотиками в клубе.

Ранее звезду фильма «Один дома» Дэниела Стерна задержали за вовлечение в проституцию. 

