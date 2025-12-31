«Нет привычки осязать деньги»: Алексей Чумаков о своих гонорарах

Певец Алексей Чумаков в беседе с «Пятым каналом» признался, что не ставит себе главной целью большие заработки.

«Я вырос в бедной семье, поэтому у меня нет привычки осязать деньги <…>. Я не понимаю, что с этим делать и, поэтому мне намного проще купить какой-то подарок супруге, детям, друзьям. И я не заточен на то, чтобы заработать на дом — у меня нет такого. Я, единственное, о чем прошу бога — о здоровье и о работе. Чтобы я был здоров, чтобы моя семья была здорова, чтобы я нужен был зрителям, и чтобы у меня была работа», — поделился артист.

Чумаков отметил, что финансами распоряжается в основном его семья. По словам музыканта, так он дает почувствовать родным себя в комфорте.

В декабре Алексей Чумаков сообщил, что имеет возможность получить инвалидность второй группы.

«У меня же часть позвоночника сшита пластинами. Я еще не могу пока головой это понять, но по факту я могу обратиться и получить инвалидность», — отметил артист.

Чумаков добавил, что пока не собирается этого делать, так как еще способен работать. Исполнитель подчеркнул, что не чувствует себя инвалидом.

