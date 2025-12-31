Размер шрифта
«Нет привычки осязать деньги»: Алексей Чумаков о своих гонорарах

Певец Алексей Чумаков признался, что не умеет копить деньги
Юрий Кочетков/РИА Новости

Певец Алексей Чумаков в беседе с «Пятым каналом» признался, что не ставит себе главной целью большие заработки.

«Я вырос в бедной семье, поэтому у меня нет привычки осязать деньги <…>. Я не понимаю, что с этим делать и, поэтому мне намного проще купить какой-то подарок супруге, детям, друзьям. И я не заточен на то, чтобы заработать на дом — у меня нет такого. Я, единственное, о чем прошу бога — о здоровье и о работе. Чтобы я был здоров, чтобы моя семья была здорова, чтобы я нужен был зрителям, и чтобы у меня была работа», — поделился артист.

Чумаков отметил, что финансами распоряжается в основном его семья. По словам музыканта, так он дает почувствовать родным себя в комфорте.

В декабре Алексей Чумаков сообщил, что имеет возможность получить инвалидность второй группы.

«У меня же часть позвоночника сшита пластинами. Я еще не могу пока головой это понять, но по факту я могу обратиться и получить инвалидность», — отметил артист.

Чумаков добавил, что пока не собирается этого делать, так как еще способен работать. Исполнитель подчеркнул, что не чувствует себя инвалидом.

Ранее певица Марго призналась, что не смотрит на цену при выборе подарков для сына.

