Продюсер объяснил, почему Гагарина стала певицей года

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил, почему Полина Гагарина стала певицей года. Его цитирует NEWS.ru.

По словам Бабичева, в этом первенстве нет ничего удивительного.

«В последние годы она действительно зарекомендовала себя как трудяга, очень многое успела сделать. Она стала делать творчество, которое соответствует запросам аудитории, а нынешние запросы — это некий симбиоз народно-фольклорного патриотического», — сказал продюсер.

Бабичев привел в пример одну из последних песен артистки «Родной». Он обратил внимание на то, что Гагарина расширила аудиторию, немного изменив свой стиль, что и позволило ей впервые провести стадионный концерт.

«Концерт прошел весьма успешно, чем могут похвастаться немногие наши артисты. Если ты заявляешь о концерте в «Лужниках», ты попробуй эти «Лужники» еще собрать. Но она сделала хорошее шоу, люди к ней пришли», — резюмировал он.

Накануне сообщалось, что певец Ярослав Дронов (Shaman) стал лучшим артистом отечественной эстрады за 2024 год по результатам опроса ВЦИОМ. Певица Полина Гагарина уже третий год подряд занимает первенство среди лучших артисток эстрады.

Ранее продюсер раскрыл новогодний прайс звезд на корпоративы.