Гагарина чуть не осталась без костюма на концерте

Певица Гагарина могла остаться без костюмов на сольном концерте в Самаре
Владимир Астапкович/РИА Новости

Певица Полина Гагарина была вынуждена выйти к публике в повседневной одежде, поскольку самолет с ее командой и сценическими костюмами развернули, что привело к задержке мероприятия. Ролик с артисткой опубликовал МУЗ-ТВ в Telegram-канале.

«Пока музыканты будут подключаться, мне будут гладить мой первый костюм. И так мы — поочередно — будем их быстро надевать. Я вас очень люблю и безумно благодарю!» — сказала исполнительница.

Гагарина извинилась за задержку, а зрители, отмечает МУЗ-ТВ, остались счастливы.

Недавно Гагарина раскрывала, что в первую очередь она ценит в мужчине ум, чувство юмора и ценности в жизни. Таким образом знаменитость ответила, встречалась ли бы она с мужчиной, который мало зарабатывает. По мнению артистки, если партнер не обделен названными ею качествами, то он умеет зарабатывать.

Полина Гагарина впервые стала матерью в 20 лет, она родила сына Андрея от актера Петра Кислова. Супруги прожили в браке три года и развелись в 2010 году.

В 2014-м Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. В 2017-м у них родилась дочь Мия. В 2020-м фотограф и артистка расстались.

Ранее сообщалось, что Аврора Киба отложила свадьбу с Лепсом.

