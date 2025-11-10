На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Уехавший в Турцию Глеб Пьяных может лишиться квартиры

Mash: телеведущий Пьяных делит квартиру с женой, чтобы избежать продажи жилья
true
true
true
close
Валерий Левитин/РИА Новости

Телеведущий Глеб Пьяных (признан в РФ иностранным агентом) может лишиться квартиры. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, супруга звезды Элла Бойко потребовала раздела совместно нажитого имущества. Юристы считают, что раздел может быть фиктивным и таким способом Пьяных якобы хочет избежать продажи имущества. Заседание по делу о разделе назначено на декабрь.

У Пьяных могут изъять квартиру за долг по налогам в 5 млн рублей, накопившийся с 2021 года.

При этом в 2023 году после объявления иноагентом телеведущий уехал в Турцию. В начале сентября 2024 года Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей шестерых россиян, в том числе Пьяных, за нарушение порядка деятельности иностранных агентов в РФ.

В августе 2025 года он стал гражданином Молдавии.

Ранее было раскрыто отношение певицы Долиной к сделкам по продаже ее квартиры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами