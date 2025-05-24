SHOT показал элитную недвижимость нарушившего миграционный режим Нурлана Сабурова

Известный комик Нурлан Сабуров владеет элитной недвижимостью в Подмосковье. Кадры с владениями артиста опубликовал Telegram-канал SHOT.

По данным канала, комик проживает в элитном закрытом поселке в коттедже стоимостью около 115 млн рублей. Дом расположен на участке площадью 1285 квадратных метров в жилом комплексе «Новорижский». Землю Сабуров приобрел в 2022 году за 12,2 млн рублей. Вместе с ним в особняке живет его семья — жена и трое детей, которых пара не показывает публике.

Помимо недвижимости, у артиста два автомобиля премиум-класса: Mercedes G-Class 2018 года выпуска с номером SBR, оцененный примерно в 20 млн рублей, и Cadillac Escalade 2021 года стоимостью около 11 млн.

На днях Сабуров оказался в центре скандала — 19 мая его задержали в аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного режима. Как стало известно, он находился в России дольше установленного срока — 114 дней вместо разрешенных 90. Первоначально его собирались остановить еще в Самаре, когда он возвращался с гастролей, но в итоге встречу с правоохранителями перенесли на Москву.

Однако Сабурова не арестовали, а всего лишь ограничились штрафом и обязали в течение двух недель покинуть страну, чтобы в будущем пересечь границу уже по закону. Этот срок истекает в начале июня.

Ранее была раскрыта цель последнего визита комика Нурлана Сабурова в Россию.