Бывшая жена Паши Техника показала скульптуру рэпера

Бывшая жена Паши Техника Карицкая опубликовала кадры со скульптурой рэпера
Telegram-канал «Ева Карицкая»

Бывшая жена Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) показала в Telegram-канале черновой вариант скульптуры рэпера.

Техник изображен в кепке и с микрофоном в руке. Многие комментаторы отметили, что изображение получилось не похожим на оригинал.

«Он похож на Сатира, который пародирует Пашу, чем на самого Пашу», — отметила пользовательница сети.

Карицкая призналась, что ей очень сложно комментировать этот памятник.

«Если честно, я не знаю, какие правки внести, очень сложно», — призналась бывшая жена рэпера.

Паши Техника не стало в Таиланде в начале апреля 2025 года, ему было 40 лет. Прощание с музыкантом прошло в центре Москвы и собрало тысячи поклонников, устроивших беспорядки.

В декабре Карицкая открыла лейбл Technique music. На нем выйдет электронный альбом Паши Техника, в который будут включены как старые треки, так и новые.

Альбом создавался еще при жизни артиста, за три года до кончины он написал 30 треков совместно с рэпером Савелием, более известным под псевдонимом Southwest Mafia. Сейчас Савелий не может договориться о релизе с правообладателем на треки — Карицкой.

Ранее сообщалось, что Паша Техник обошел Путина и Трампа по популярности в русской Википедии.

