Юрий Грымов запустил театральный сериал

В театре Модерн прошли премьерные показы нового спектакля Юрия Грымова «Цветы для Элджернона. 30 лет спустя». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба учреждения культуры.

Запустивший театральный сериал режиссер свой первый спектакль по книге Дэниэля Киза «Цветы для Элджернона» поставил 12 лет назад в РАМТе, где эта постановка идет до сих пор.

В новом спектакле Грымов продолжил историю героев этого научно-фантастического рассказа. Сейчас Грымов готовит очередную серию – «Цветы для Элджернона. 31 год спустя».

В центре сюжета остались главные герои произведений Киза, однако в театре подчеркивают, что сериал Грымова — это самостоятельная история, написанная драматургом Мариной Сулчани специально для театра Модерн.

По сюжету спектакля через 30 лет ученые придумали способ, как повысить интеллект главного героя Чарли, и он возвращается в современный мир 55-летним человеком. Ему предстоит познакомиться с жизнью, в которой активно развивается искусственный интеллект, и найти состарившихся друзей — пережившую трагедию Фэй, а также озлобленных от несчастливого брака Алису и профессора Барта.

В теле самого Чарли за это время поселились несколько личностей, что является отсылкой к другому бестселлеру Киза — «Таинственная жизнь Билли Миллигана».

«Я начал рассуждать на тему Человека и Науки двенадцать лет назад, представив в РАМТе первый спектакль о Чарли. «Цветы для Элджернона. 30 лет спустя» — это самостоятельное произведение, где мы говорим о том, как далеко может завести человечество стремление искусственно изменить мир и себя в нем. Что есть нравственность, и как с возрастом нас меняет любовь?» — рассуждает автор.

По словам Юрия Грымова, «Цветы для Элджернона. 30 лет спустя» — самая дорогостоящая постановка «Модерна». В спектакле представлены ростовые куклы-мыши, огромные световые краны-роботы и шар-дрон, летающий над головами зрителей.

Роль Чарли досталась ведущему актеру «Модерна» Александру Серикову. В роли Алисы на сцене театра дебютирует заслуженная артистка РФ Людмила Погорелова.

