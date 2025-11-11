На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд ответил ветерану Афганистана на новый иск к Алле Пугачевой

В Москве суд отказался рассматривать иск адвоката Трещева к певице Пугачевой
Скажи Гордеевой/YouTube (автор канала Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) признана Минюстом иностранным агентом)

Савеловский суд Москвы ответил ветерану Афганистана и адвокату Александру Трещеву на иск к певице Алле Пугачевой. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд отказался рассматривать заявление — ранее оно было оставлено без движения для устранения недостатков, но исправлены они не были.

«Заявление считается не поданным», — говорится в материале.

Всего Трещев предпринял шесть попыток подать иск — в Тверской, Савеловский и Пресненский суды Москвы (в некоторые из них по два раза), а также в Одинцовский суд Московской области. Некоторые суды уже вернули иски, в остальных они пока оставлены без движения для устранения недостатков.

Трещев начал подавать иски о защите чести и достоинства после выхода интервью Пугачевой. По мнению Трещева, в беседе с журналисткой Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) певица порочила честь президента России Владимира Путина, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы.

Он потребовал от певицы компенсации в размере 1,5 миллиарда рублей.

Ранее Алла Пугачева обратилась к молодежи.

