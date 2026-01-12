Размер шрифта
Гордон раскрыла, как делит с Кудрявцевой доходы группы

Юристка Гордон заявила, что она и Кудрявцева делят доходы с группы пополам
katyagordon/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юристка Екатерина Гордон в беседе с Telegram-каналом «Звездач» раскрыла, как делит доход с Лерой Кудрявцевой с группы «ЗаVисть».

По словам Гордон, любые финансы, полученные с их ИП, они делят поровну.

«То, что я автор песен — это вклад в группу, я отдельно за него ничего не получаю. У нас всё просто: правда же она в деньгах. Если подписан договор, не важно, на чьем именно ИП висит товарный знак, если ты всё равно с него половину должен отстегнуть», — поделилась юристка.

В ноябре Гордон сообщила, что находится на «грани развода» с Кудрявцевой. Она призналась, что уже на протяжении полугода ссорится и мирится с ней. По словам адвокатки, в их отношениях многое «пропито».

На сольном концерте «Народный корпорат» своей группы «ЗаVисть» подруги отметили, что стали чаще ругаться из-за совместной работы.

На сцене Кудрявцева в шутку бросила в Гордон бутафорской бутылкой, а та в ответ шлепнула подругу.

Ранее суд взыскал с Кудрявцевой почти полмиллиона рублей из-за залива квартиры соседей.

