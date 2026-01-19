Названы артисты, которые стали лидерами продаж билетов на концерты

В начале 2026 года Елена Ваенга, Дима Билан и Филипп Киркоров оказались самыми востребованными у российских зрителей. Артисты стали лидерами по продаже билетов на свои концерты. Об этом сообщил kp.ru.

«Елена Ваенга начинает год ударно — на ее сольник 31 января в Кремлевском дворце еще в прошлом ноябре разобрали почти все билеты, теперь осталось 9 мест в партере (от 10 тыс руб до 30 тыс руб). Число мест в зале — 6 тысяч», — сказано в публикации.

Также популярностью у зрителей пользуется Дима Билан, у которого запланировано три концерта подряд на Live Арене. Каждое из выступлений могут посетить до 11 тысяч зрителей, при этом доступных билетов на шоу практически не осталось.

В феврале на той же площадке два раза выступит Филипп Киркоров. Несмотря на поздний старт продаж, поклонники активно раскупают билеты на шоу певца.

До этого народный артист России Николай Басков стал лучшим телеведущим 2025 года по мнению россиян. Второе место в рейтинге занял Вячеслав Макаров — ведущий шоу «Маска» и «Аватар».

