Наталья Рудова рассказала, чего не хватает независимым женщинам

Актриса Рудова: независимым женщинам часто не хватает надежного партнера
Пресс-служба KION

Сильным и независимым женщинам зачастую не хватает домашнего тепла, теплых отношений и надежного партнера. Об этом «Пятому каналу» на премьере сериала «Резервация» рассказала актриса Наталья Рудова.

При этом она отметила, что не считает это проблемой. Актриса подчеркнула, что не считает правильным мнение о том, что одинокая женщина несчастна.

«Я думаю, что просто эти девчонки, наверное, не влюбляются так часто. Не знаю почему, просто не работает и все. На самом деле любви в принципе не так много, наверное, в жизни. Но я уверена, что у них вообще нет проблем с мужским полом, уверена, они завалены предложениями о свиданиях, просто тщательно выбирают», — заявила Рудова.

Артистка добавила, что несчастье может прийти в жизнь и тех, кто был в счастливом браке и растил детей. Рудова добавила, что и это считает нормой, поскольку такова реальность.

В декабре 2025 года Наталья Рудова призналась, что сейчас одинока. Она также раскрыла свои требования к мужчинам. Как подчеркнула актриса, для нее важно, чтобы партнер был обеспеченным и зарабатывал минимум как она. А максимум артистке хочется, чтобы возлюбленный получал больше нее, чтобы чувствовать себя уверенно.

Ранее Рудова призналась, что хорошо относится к услугам косметологов.
 
