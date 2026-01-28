Размер шрифта
Рудова о своем отношении к косметологии: «Обожаю уколы»

Актриса Рудова призналась, что хорошо относится к услугам косметологов
rudovanata/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса театра и кино Наталья Рудова призналась, что регулярно пользуется услугами косметологов и не боится вмешательств. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на премьере сериала «Резервация».

По ее словам, на данный момент она не хотела бы доверять свою внешность пластическому хирургу. Однако она допустила, что в будущем это возможно.

«Пластика мне не нужна пока, но наверняка я прибегну к ней, когда будет необходимо. Я абсолютно нормально к этому отношусь. Главное — чтобы все было красиво, эстетично. А уколы красоты, конечно же, я делаю. И вот, можете заметить, вчера я была у косметолога, у меня есть небольшие такие укольчики, остаточки, но тонак сделал свое дело. Обожаю уколы», — заявила Рудова.

Актриса добавила, что положительно относится и к похудению с помощью инъекций, если этот процесс проходит под контролем врача. Она отметила, что когда-то хотела похудеть таким быстрым способом, но сочла радикальные меры излишними.

В декабре 2025 года Наталья Рудова призналась, что сейчас одинока. Она также раскрыла свои требования к мужчинам. Как подчеркнула актриса, для нее важно, чтобы партнер был обеспеченным и зарабатывал минимум как она. А максимум артистке хочется, чтобы возлюбленный получал больше нее, чтобы чувствовать себя уверенно.

Ранее 42-летняя звезда «Универа» показала фигуру в крошечном бикини.
 
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
