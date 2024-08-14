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Незлобин продал московскую квартиру на Патриках

Shot: комик Александр Незлобин продал квартиру рядом с Патриаршими прудами

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press/Global Look Press

Комик, режиссер и актер Александр Незлобин продал последнюю московскую квартиру. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Двухкомнатная квартира Незлобина располагалась в пятиэтажном доме 1933 года рядом с Патриаршими прудами — в Пресненском районе столицы. Площадь жилья составляет 75 квадратных метров. Сделка состоялась в конце июля. Стоимость квартиры неизвестна.

По данным Shot, до момента продажи Незлобин сдавал это жилье. Как отмечает издание, квартиры с такими параметрами сдаются в среднем от 250 тысяч рублей в месяц.

Незлобин уехал из России в США в начале 2022 года. Комик рассказывал, что вынужден снимать квартиру за $3,5 тысячи, при этом около $15 тысяч у него уходит на продукты первой необходимости. Юморист отмечал, что его супруга иногда сомневается в правильности решения уехать из России. Однако Незлобин подчеркивал, что готов подставить родным сильное плечо и что он уверен в своих решениях.

В сентябре 2023 года Незлобин признался, что переехал в США из-за работы. По словам юмориста, его выбор пал на Америку, так как там очень хороший стендап.

Ранее в деле с квартирой Долиной появилась нейросеть.

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