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Продюсер Разин подал заявление о незаконном использовании песен «Ласкового мая»

Разин: я подал заявление о незаконном использовании песен «Ласкового мая»
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Viktor Chernov/Global Look Press

Продюсер Андрей Разин обратился в турецкую прокуратуру с заявлением о незаконном использовании песен группы «Ласковый май» автора Сергея Кузнецова. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Разина, было совершено уголовное преступление по хищению его интеллектуальной собственности. За такое преступление в Турции предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Продюсер обвинил в хищении вдову певца Юрия Шатунова Светлану Шатунову-Чумакову и его директора Аркадия Кудряшова. Разин заявил, что Шатунов еще в 2013 году передал ему права на свои песни, а Кузнецов, в свою очередь, передал свои права Шатунову.

Продюсер пригрозил, что все компании и исполнители, берущие разрешение у Кудряшова и Чумаковой, будут подвергаться значительным штрафам.

14 мая сообщалось, что мать основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова Валентина судится с вдовой Юрия Шатунова Светланой, иск связан с признанием завещания недействительным.

Ранее сообщалось, что продюсер Андрей Разин через суд хочет отменить завещание бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.

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