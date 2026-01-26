Размер шрифта
Муж певицы Глюкозы задолжал налоговой более 40 млн рублей

Компании мужа Глюкозы Чистякова задолжали налоговой более 40 млн рублей
glukozamusic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

У мужа певицы Глюкозы Александра Чистякова нашли многомиллионные долги. «Газета.Ru» изучила данные сервиса «Прозрачный бизнес» и выяснила, что ФНС пытается взыскать более 40 млн рублей с компаний, учредителем которых является супруг артистки.

Согласно информации ресурса, у Чистякова есть пять подконтрольных ему организаций, и у каждой из них есть долг. Самый большой в размере 25 млн 843 тысяч рублей числится за ООО «Павловское подворье». Еще 10 млн 338 тысяч рублей хотят взыскать с ООО «Терра Менеджемнт-3». Также долги в размере 368 тысяч рублей и 9 тысяч рублей висят на ООО «Джем бар» и ООО «Джем молл Киров».

Кроме того, Александр Чистяков является генеральным директором компании ООО «Криэйтив анимэйшн», занимающейся производством фильмов, видео и телевизионных программ. Сумма недоимки данной организации составляет 3 млн 982 тысячи рублей.

Певица Глюкоза вышла замуж за Александра Чистякова в 2006 году. Артистка делилась, что им никогда не мешала разница в возрасте — бизнесмен старше нее на 13 лет. В браке у пары родились две дочери — Лидия и Вера. Старшая наследница пошла по стопам матери и стала певицей. Она выступает под псевдонимом Рей. Также у Чистякова есть сын от предыдущих отношений.

Ранее дочь певицы Глюкозы опубликовала редкое фото с сестрой.
 
