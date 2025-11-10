Назван самый востребованный артист на новогодних корпоративах

Продюсер Сергей Лавров рассказал в беседе с NEWS.ru, что певец Шура является самым востребованным артистом на новогодних корпоративах.

По словам Лаврова, гонорар Шуры составляет 5 миллионов рублей. Он предположил, что певца часто заказывают из-за отсутствия политики в его выступлениях.

«Его заказывают, потому что вышел такой фриковатый, незатейливый, доброта со сцены и ни одного политического слова», — отметил шоумен.

Как отметил продюсер, заказчики отдают предпочтения Шуре, чем артистам, исполняющим треки патриотического характера — Олегу Газманову, Татьяне Куртуковой и Shaman.

Лавров рассказал, что другие звезды 90-х тоже пользуются спросом в Новый год. К примеру, у таких исполнителей, как Кай Метов, группа «Руки вверх!» и Леонид Агутин, расписан уже весь декабрь.

В сентябре Шура признался, что во время продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием продолжал выступать на сцене. В начале 2000-х исполнителю диагностировали рак яичка. Певцу была проведена операция по его удалению и курс из 18 сеансов химиотерапии.

Ранее Монеточке (признана в РФ иностранным агентом) запретили выступать после экстренной госпитализации.