Жена Петросяна столкнулась с хейтом из-за свитера «Порвем за Россию»

Жена Петросяна Брухунова заявила, что будет поддерживать СВО до конца
bruhunova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что столкнулась с большим количеством хейта из-за свитера с надписью «Порвем за Россию».

Брухунова отметила, что была рада хейту в свой адрес. Она объяснила, что из-за него вычислила своих недоброжелателей и смогла их заблокировать в соцсетях.

«Я благодарна всем тем, кто меня поддержал. И надпись на свитере вас не только не смутила, но вы понимаете, что это моя гражданская позиция, которую я не хочу прятать и не буду этого делать. Я с первого дня поддерживаю СВО. И так будет продолжаться, пока оно будет идти», — заключила жена комика.

В ноябре 2024-го Брухунова рассказала, от каких путешествий отказалась из-за СВО. Супруга артиста заявила, что выбирает страны, где не нужно прятать свое происхождение. По словам жены комика, она больше не возит деньги в «агрессивную Европу». Женщина заявила, что ездит туда, где любят и поддерживают Россию.

Ранее Лера Кудрявцева проспонсировала российскую армию на СВО.

