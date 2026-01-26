Размер шрифта
Общество

В Госдуме раскритиковали инициативу о блокировке сайтов с ответами для школьников

Депутат Госдумы Горелкин: блокировка ГДЗ приведет школьников в даркнет
Инициатива Минпросвещения о досудебной блокировке сайтов с ответами на школьные задания и экзамены является избыточной и может привести к негативным последствиям. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия») в мессенджере Max.

«На мой взгляд, помещать школьные шпаргалки в один ряд с деструктивной информацией — это чересчур. <...> никакие блокировки работать не будут, но, вероятнее всего, приведут школьников в даркнет и к мошенникам», — написал Горелкин.

Парламентарий также отметил, что решать проблемы образования через изменения в закон «Об информации» неправильно. По его мнению, нужно менять саму систему, разгружать школьную программу и делать подготовку к экзаменам более осмысленной. Горелкин подчеркнул, что досудебная блокировка — это инструмент для борьбы с общественно опасной информацией, а не для повышения мотивации учащихся.

До этого российское Минпросвещения подготовило проект поправок к федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», предусматривающий запрет распространения ГДЗ. Исключения составляет информация, содержащаяся непосредственно в этих материалах.

Ранее в Минпросвещения рассказали, кто сможет блокировать интернет-ресурсы с ГДЗ.
 
