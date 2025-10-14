Группа «Тату» собрала двойной солд-аут в Латинской Америке

Билеты на два концерта группы «Тату» распроданы в Латинской Америке. Об этом сообщает Telegram-канал ROCKET MAG.

Коллектив выступит 1 и 2 декабря в Мексике. Отмечается, что группа собрала солд-аут за 10 минут с начала продаж. По данным издания, из-за большого ажиотажа организаторы приняли решение провести еще два концерта.

Солистки «Тату» Лена Катина и Юлия Волкова выступили 19 июля в Ялте. Об их воссоединении стало известно еще 2 июля. Волкова опубликовала совместную фотосессию с Леной Катиной и рассказала о новых проектах.

Катина отметила, что инициатива о воссоединении с Юлией Волковой изначально исходила от менеджмента, потом артистки решили выступить вместе в Белоруссии, а летом 2025 года объявили полноценный камбэк.

Представительница певицы Лены Катиной Евгения в комментарии «Газете.Ru» сообщила, что артистка после воссоединения группы «Тату» продолжит выступать и сольно.

1 августа коллектив анонсировал новые концерты. Группа готовится к мировому туру при поддержке британского музыканта Стинга.

Ранее бывшая жена Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) предстала в образе участницы «Тату».