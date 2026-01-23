Джиган рискует потерять имущество на полмиллиарда рублей из-за Самойловой

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко) рискует передать своей супруге Оксане имущество общей стоимостью свыше 400 млн рублей, если не сумеет оспорить действующий брачный договор. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как утверждает Telegram-канал, Самойловой может достаться трехэтажный особняк в поселке «Шато Соверен» стоимостью более 350 млн рублей. Дом занимает 1 298 м², а участок — 22 сотки. В особняке есть хамам, кинотеатр, каминный зал, кабинет и тренажерный зал. Интерьер выполнен с использованием натурального камня и дизайнерских решений.

Кроме того, на Джигана записаны три квартиры в Москве. Первая — однокомнатная, 34 м², в Войковском районе. Ее приобрели в 2015 году за 12 млн рублей. Второе жилье семьи находится в Хорошевском районе столицы — это однокомнатная квартира площадью 36 м², которая стоит 16 млн рублей. Рэперу также принадлежат двухкомнатные апартаменты в Очаково-Матвеевском (63 м²). Стоимость — 25 млн рублей.

Самойловой может достаться не только недвижимость, но и автомобиль Volkswagen Multivan 2018 года. Его цена — около 4 млн рублей.

Все недвижимое имущество семьи было изначально оформлено на Устименко, но в определенный момент — после выхода рэпера из психбольницы — пара подписала брачный договор. Адвокат Джигана утверждает, что в момент подписания брачного договора он принимал лекарства и не осознавал, что делает. Сейчас защита рэпера намерена оспорить документ.

