Хирург предупредил Кирилла «Руки-Базуки» о летальном исходе

Хирург Копасов подтвердил, что блогеру «Руки-Базуки» может грозить ампутация
Telegram-канал «Руки Базуки»

Пластический хирург Андрей Копасов предупредил блогера Кирилла «Руки-Базуки» Терешина о возможном летальном исходе из-за манипуляций, которым Терешин подвергал свое тело. Врача цитирует kp.ru.

В 2017 году Терешин прославился в сети, закачав себе в бицепсы маслянистое вещество синтол. По словам Копасова, синтол не рассасывается, а это значит, что организма будет пытаться избавиться от инородного препарата.

«У масла есть вес, который давит на ткань, под давлением ткани атрофируются и прорываются. Отсюда некрозы. Процесс будет сопровождаться сильной интоксикацией, воспалением и состоянием, грозящим даже летальным исходом», — говорит хирург.

Врач добавил, что удалить его можно только вместе с тканями, мышцами и жиром, поэтому блогеру действительно может грозить ампутация.

Недавно блогер столкнулся со страшными последствиями своих экспериментов с телом. На кадрах, опубликованных на его странице во «ВКонтакте», можно увидеть, что одна из «базук» лопнула, и теперь на руке образовалась дыра, а ткани начали гнить. Терешину требуется операция по пересадке кожи.

Ранее Кирилл «Руки-Базуки» признался, что закачал в мышцы синтол из-за бедности.

