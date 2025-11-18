На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван лучший актер 2025 года по мнению россиян

ВЦИОМ: актер Сергей Безруков стал лучшим актером 2025 года по мнению россиян
Кадр из фильма «Август»

Народный артист России Сергей Безруков возглавил рейтинг лучших актеров 2025 года по версии россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВЦИОМ.

Безруков занял первое место среди актеров, получив 15% голосов опрошенных, а на второй строчке — с минимальным отрывом — оказался Сергей Бурунов (14% респондентов). Юрий Борисов и Александр Петров также вошли в тройку лидеров, набрав по 10% голосов.

Лучшим российским фильмом 2025 года большинство граждан России посчитали картину «Август» с Безруковым в главной роли — ей отдали предпочтение 20% опрошенных. На втором месте расположились «Чебурашка» и «Чебурашка 2», получившие по 6% голосов.

Среди актрис тройку лидеров составили Анна Пересильд, Мария Аронова и Светлана Ходченкова, каждая из которых получила по 7% голосов. Елизавета Боярская заняла четвертое место с 5% голосов, а Екатерина Климова, Екатерина Гусева, Марина Александрова, Настасья Самбурская и Анна Ковальчук разделили пятое место, набрав по 4% голосов каждая.

Фильм «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева вышел в широкий кинопрокат 25 сентября. Сергей Безруков исполнил в картине главную роль капитана Алехина, а Никита Кологривый сыграл старшего лейтенанта Таманцева. Лента рассказывает о группе СМЕРШ, которая должна найти диверсантов в Шиловичском лесу.

Ранее сообщалось, что актриса Анна Пересильд вдвое обошла по заработкам свою мать Юлию.

