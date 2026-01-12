Российские фильмы собрали рекордную кассу в новогодние праздники

Российские фильмы «Чебурашка-2», «Простоквашино» и «Буратино», вышедшие в прокат 1 января, собрали рекордную кассу в новогодние праздники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Всего картины заработали 9,148 млрд рублей за новогодние праздники, тем самым установив рекорд по сборам за такой период. Из них вторая часть «Чебурашки» собрала 4,967 млрд рублей, с большим отрывом возглавив прокат. На втором месте по сборам остается «Простоквашино» с 2,094 млрд рублей. Третью строчку занял «Буратино», собравший 2,071 млрд рублей.

За 12 дней эти три фильма посмотрели более 16 млн человек — посещаемость кинотеатров также выросла. «Чебурашку-2» посмотрели 9,3 млн человек. «Простоквашино» — 4,1 млн, а «Буратино» — 3,8 млн человек.

В 2025 году в российский прокат на январских праздниках вышли две картины: «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь». Их за первый уикенд 2025 года их посмотрели 9,5 млн человек, всего две картины за праздничный период собрали 4,5 млрд рублей.

Накануне кинокритик и блогер Евгений Баженов (BadComedian) назвал секрет успеха фильма «Чебурашка 2». Баженов указал на то, что фильм вышел в новогодние праздники, когда конкуренцию в традиционных праздничных походах россиян в кино ему составляли только «Буратино» и «Простоквашино».

