Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Культура

Ургант показал Чебуратино из Простоквашино: «Гитара Дениса Майданова»

Телеведущий Ургант сгенерировал «Чебуратино из Простоквашино»
UrgantLive/YouTube

Телеведущий Иван Ургант в YouTube-шоу «Взгляд снизу» представил «Чебуратино из Простоквашино».

Ургант сгенерировал с помощью нейросети персонажа, сочетающего в себе элементы из новогодних премьер. А именно из фильмов «Простоквашино», «Буратино» и «Чебурашка-2». Шоумен спросил у детей, хотели бы они, чтобы все герои этих картин снялись в одном проекте. Одна из маленьких участниц шоу заявила, что обожала бы подобный мультфильм.

Ургант предложил детям угадать, чьи вещи «позаимствовал» «Чебуратино из Простоквашино». К примеру, шапка взята у почтальона Печкина.

«Ключик на шеи чей? Это не крестик, это ключик. Буратино, абсолютно верно. А тельняшка чья? Правильно (Матроскина). А гитара чья? Дениса Майданова», — пошутил телеведущий.

Российские фильмы «Чебурашка-2», «Простоквашино» и «Буратино», вышедшие в прокат 1 января, собрали рекордную кассу в новогодние праздники.

Всего картины заработали 9,148 млрд рублей за новогодние праздники, тем самым установив рекорд по сборам за такой период. Из них вторая часть «Чебурашки» собрала 4,967 млрд рублей, с большим отрывом возглавив прокат. На втором месте по сборам остается «Простоквашино» с 2,094 млрд рублей. Третью строчку занял «Буратино», собравший 2,071 млрд рублей.

Ранее Иван Ургант высмеял ситуацию с Долиной.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27667501_rnd_7",
    "video_id": "record::ac7dc0af-9971-43c4-a450-99e821f788bb"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+