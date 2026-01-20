Ургант показал Чебуратино из Простоквашино: «Гитара Дениса Майданова»

Телеведущий Иван Ургант в YouTube-шоу «Взгляд снизу» представил «Чебуратино из Простоквашино».

Ургант сгенерировал с помощью нейросети персонажа, сочетающего в себе элементы из новогодних премьер. А именно из фильмов «Простоквашино», «Буратино» и «Чебурашка-2». Шоумен спросил у детей, хотели бы они, чтобы все герои этих картин снялись в одном проекте. Одна из маленьких участниц шоу заявила, что обожала бы подобный мультфильм.

Ургант предложил детям угадать, чьи вещи «позаимствовал» «Чебуратино из Простоквашино». К примеру, шапка взята у почтальона Печкина.

«Ключик на шеи чей? Это не крестик, это ключик. Буратино, абсолютно верно. А тельняшка чья? Правильно (Матроскина). А гитара чья? Дениса Майданова», — пошутил телеведущий.

Российские фильмы «Чебурашка-2», «Простоквашино» и «Буратино», вышедшие в прокат 1 января, собрали рекордную кассу в новогодние праздники.

Всего картины заработали 9,148 млрд рублей за новогодние праздники, тем самым установив рекорд по сборам за такой период. Из них вторая часть «Чебурашки» собрала 4,967 млрд рублей, с большим отрывом возглавив прокат. На втором месте по сборам остается «Простоквашино» с 2,094 млрд рублей. Третью строчку занял «Буратино», собравший 2,071 млрд рублей.

Ранее Иван Ургант высмеял ситуацию с Долиной.