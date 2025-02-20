Звезда сериала «Ольга» снялся после долгого перерыва в кино

Актер Сергей Романович снялся в комедии Анны Пармас «Дорогой родственник» после долгого перерыва в кино. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе KION.

Сериал выйдет 21 февраля. Он расскажет о семье Громовых, которая главным образом состоит из женщин. Ее члены решают разъехаться и продать квартиру. Однако этому мешает алкоголик Дима, ушедший из семьи несколько лет назад. Однако, как оказалось, мужчина не намерен выписываться из жилья. Он продолжает пить и портить жизнь бывшим родственникам. Героини принимают решение расправиться с Димой, прибегнув к самым изощренным методам.

Романович сыграл таксиста Кирилла, который влюбляется в героиню Екатерины Вилковой – Лизу. Мужчина готов на все ради девушки. Актер признался, что быстро поладил с Вилковой на съемочной площадке. Он назвал артистку очень харизматичной.

«Мне понравилось ее чувство юмора. Не знаю почему, но чем-то напомнила мне Фрэнсис Макдорманд из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». От нее исходит такая же мощная энергетика. Съемки «Дорогого родственника» запомнились мне атмосферой. Было видно, что на съемочной площадке сложился очень дружный коллектив. Когда ребята отмечали операторский или режиссерский кадр, уже не помню, произносили классные тосты, много смеялись и дружно пели «Ты узнаешь ее из тысячи…». Люблю такие моменты на площадке. Сейчас это редкость», — рассказал Романович.

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