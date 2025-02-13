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Звезда сериала «Ольга» вернулся в Россию и купил дом в ипотеку

Актер Сергей Романович купил дом в ипотеку
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Актер Сергей Романович сообщил, что вернулся в Россию и купил дом в Подмосковье. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на подкаст Димы Воробья.

Романович некоторое время жил в Саудовской Аравии, ОАЭ, Турции и Америке. Он приехал в Россию ненадолго и планировал обратно уехать в США. Однако, как отметил артист, он решил спонтанно купить дом и остался на родине. Актер взял жилье в ипотеку.

«Я себя пока не поздравляю. Когда есть какие-то обязательства перед банком, ты не можешь до конца расслабиться. Меня колбасит вообще жестко», — поделился актер.

Романович признался, что также успел приобрести недвижимость в Турции. Позже он ее продал.

«Я продал квартиру, но я вообще такой лох просто. Я, по сути, забрал то, что выплатил в рассрочку. Где-то 150 тысяч долларов. Договор на квартиру мы заключали в лирах. Потом лира очень сильно упала. Я в этот момент мог выкупить квартиру, заплатив еще чуть-чуть денег, и забрать эту хату. Если бы я это сделал, сейчас эта квартира стоила бы полтора миллиона долларов. А я просто забрал 150 тысяч, потому что надоело выплачивать рассрочку», — рассказал артист.

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