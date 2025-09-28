На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили главную причину потерь армии Наполеона в 1812 году

Историк Журавлев: суворовский подход помог победить Наполеона и Гитлера
true
true
true
close
Жак Луи Давид

Современные исследователи пришли к выводу, что главной причиной массовых потерь Великой армии Наполеона в 1812 году стали не сражения, а инфекционные болезни. Об этом рассказал РИА Новости заместитель директора Военно-медицинского музея, кандидат исторических наук Дмитрий Журавлев.

Наиболее опасными оказались паратиф и возвратный тиф, выяснила международная группа учёных под руководством Реми Барбьери из Университета Пастера, проанализировав ДНК останков солдат, найденных в братской могиле в Вильнюсе.

Признаков ранее предполагавшихся сыпного тифа и окопной лихорадки обнаружить не удалось, хотя специалисты не исключают, что это связано с ограниченностью материала для анализа.

Исследователи отметили, что русская армия также сталкивалась с болезнями, но смогла сохранить боеспособность благодаря системе медицинских и гигиенических мер, унаследованной от Александра Суворова. В войсках проводились обязательные осмотры, бойцов регулярно отправляли в бани для борьбы с вшами, действовали строгие санитарные правила.

Французская армия в это время, по свидетельствам современников, страдала от плохо организованных госпиталей, нехватки лекарств и пренебрежения со стороны командования. В сочетании с холодом, голодом и разрывом с обозами это создало условия для распространения эпидемий.

Российское командование, напротив, принимало административные меры для предотвращения заражений: изолировало больных, строило новые дороги в обход заражённых районов, занималось утилизацией тел. Эти подходы, впервые применённые массово в 1812 году, позднее помогли Красной армии избежать масштабных эпидемий в годы Великой Отечественной войны и победить гитлеровскую Германию.

Ранее испанские ученые нашли неожиданного «союзника» России в Отечественной войне 1812 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами