Ученые выяснили главную причину потерь армии Наполеона в 1812 году

Современные исследователи пришли к выводу, что главной причиной массовых потерь Великой армии Наполеона в 1812 году стали не сражения, а инфекционные болезни. Об этом рассказал РИА Новости заместитель директора Военно-медицинского музея, кандидат исторических наук Дмитрий Журавлев.

Наиболее опасными оказались паратиф и возвратный тиф, выяснила международная группа учёных под руководством Реми Барбьери из Университета Пастера, проанализировав ДНК останков солдат, найденных в братской могиле в Вильнюсе.

Признаков ранее предполагавшихся сыпного тифа и окопной лихорадки обнаружить не удалось, хотя специалисты не исключают, что это связано с ограниченностью материала для анализа.

Исследователи отметили, что русская армия также сталкивалась с болезнями, но смогла сохранить боеспособность благодаря системе медицинских и гигиенических мер, унаследованной от Александра Суворова. В войсках проводились обязательные осмотры, бойцов регулярно отправляли в бани для борьбы с вшами, действовали строгие санитарные правила.

Французская армия в это время, по свидетельствам современников, страдала от плохо организованных госпиталей, нехватки лекарств и пренебрежения со стороны командования. В сочетании с холодом, голодом и разрывом с обозами это создало условия для распространения эпидемий.

Российское командование, напротив, принимало административные меры для предотвращения заражений: изолировало больных, строило новые дороги в обход заражённых районов, занималось утилизацией тел. Эти подходы, впервые применённые массово в 1812 году, позднее помогли Красной армии избежать масштабных эпидемий в годы Великой Отечественной войны и победить гитлеровскую Германию.

