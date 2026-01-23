Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Культура

Юрий Антонов рассказал, когда вернется к концертам

Певец Антонов заявил, что его возвращение на сцену зависит от здоровья
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист России Юрий Антонов рассказал, когда вернется к концертам после слухов об уходе со сцены. Его цитирует aif.ru.

Антонов подтвердил, что был вынужден прервать концертную деятельность ради отдыха и лечения. Пока о конкретных сроках возвращения на сцену он не говорит.

«Я не могу предсказывать. Все зависит от состояния здоровья», — объяснил он.

Накануне Telegram-канал Mash заявлял, что 81-летний Антонов прекращает давать масштабные концерты и теперь соглашается только на частные выступления из-за проблем со здоровьем. Утверждалось, что певец не готов выдерживать длительные нагрузки из-за ухудшения слуха, повышенного давления и возрастных ограничений. Несмотря на это, Антонов продолжает выступать для состоятельных заказчиков как в России, так и за границей, подчеркивал Mash.

Ранее директор Антонова ответил, стало ли состояние здоровья поводом для завершения карьеры.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27694261_rnd_6",
    "video_id": "record::fb34cce0-f836-4994-bec4-6fc91e689084"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+