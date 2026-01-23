Певец Антонов заявил, что его возвращение на сцену зависит от здоровья

Народный артист России Юрий Антонов рассказал, когда вернется к концертам после слухов об уходе со сцены. Его цитирует aif.ru.

Антонов подтвердил, что был вынужден прервать концертную деятельность ради отдыха и лечения. Пока о конкретных сроках возвращения на сцену он не говорит.

«Я не могу предсказывать. Все зависит от состояния здоровья», — объяснил он.

Накануне Telegram-канал Mash заявлял, что 81-летний Антонов прекращает давать масштабные концерты и теперь соглашается только на частные выступления из-за проблем со здоровьем. Утверждалось, что певец не готов выдерживать длительные нагрузки из-за ухудшения слуха, повышенного давления и возрастных ограничений. Несмотря на это, Антонов продолжает выступать для состоятельных заказчиков как в России, так и за границей, подчеркивал Mash.

