На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Силовики пришли в книжные из-за научно-фантастического романа Урсулы Ле Гуин

Силовики пришли в книжные из-за романа «Левая рука тьмы» Урсулы Ле Гуин
true
true
true
close
Shutterstock

Сотрудники силовых структур пришли в книжные магазины из-за романа «Левая рука тьмы» Урсулы Ле Гуин. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, в некоторых регионах силовики потребовали снять книгу с продажи, в других процедура была оформлена как контрольная закупка. Отмечается, что на некоторые предприятия был составлен протокол.

В пресс-службе издательства «Азбука» рассказали журналистам, что полиция также обращалась в книжные магазины сети «Читай-город» в Нальчике, Ульяновске и Чите.

«Мы очень надеемся, что это недоразумение скоро разрешится. Тем более данный инцидент неприятен на фоне того, что государство уделяет огромное внимание популяризации и развитию жанра научной фантастики», — сказали представители издательства.

Сообщается, что поводом для мероприятий стали материалы ФСБ, в частности, заключения экспертов, однако представителям книжных документы не предоставили.

Книга «Левая рука тьмы» является лауреатом высших наград в области фантастики, включая премии «Небьюла» (1969) и «Хьюго» (1970). На русском языке роман впервые был издан в СССР. В пресс-службе «Азбуки» напомнили, что в 1975 году Ле Гуин отказалась от почетной премии «Небьюла» в знак протеста против лишения Станислава Лема почетного членства из-за якобы сотрудничества с советскими спецслужбами.

Ранее спрос на книги Стивена Кинга вырос вдвое после изъятия романа «Оно».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами