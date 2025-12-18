Силовики пришли в книжные из-за научно-фантастического романа Урсулы Ле Гуин

Сотрудники силовых структур пришли в книжные магазины из-за романа «Левая рука тьмы» Урсулы Ле Гуин. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, в некоторых регионах силовики потребовали снять книгу с продажи, в других процедура была оформлена как контрольная закупка. Отмечается, что на некоторые предприятия был составлен протокол.

В пресс-службе издательства «Азбука» рассказали журналистам, что полиция также обращалась в книжные магазины сети «Читай-город» в Нальчике, Ульяновске и Чите.

«Мы очень надеемся, что это недоразумение скоро разрешится. Тем более данный инцидент неприятен на фоне того, что государство уделяет огромное внимание популяризации и развитию жанра научной фантастики», — сказали представители издательства.

Сообщается, что поводом для мероприятий стали материалы ФСБ, в частности, заключения экспертов, однако представителям книжных документы не предоставили.

Книга «Левая рука тьмы» является лауреатом высших наград в области фантастики, включая премии «Небьюла» (1969) и «Хьюго» (1970). На русском языке роман впервые был издан в СССР. В пресс-службе «Азбуки» напомнили, что в 1975 году Ле Гуин отказалась от почетной премии «Небьюла» в знак протеста против лишения Станислава Лема почетного членства из-за якобы сотрудничества с советскими спецслужбами.

Ранее спрос на книги Стивена Кинга вырос вдвое после изъятия романа «Оно».