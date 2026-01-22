Размер шрифта
«Стабильность — показатель класса»: Бронзит назвал чудом третью номинацию на «Оскар»

Режиссер Бронзит признался, что считает чудом свою третью номинацию на «Оскар»
Кадр из мультфильма «Три сестры»

Художник-аниматор Константин Бронзит, чьи работы уже трижды появлялись в списках премии «Оскар», назвал свою очередную номинацию настоящим чудом. Его слова передает ТАСС.

Бронзит отметил, что чувствует радость от происходящего и подчеркнул, что третья номинация кажется ему невероятной. Свой комментарий режиссер подытожил фразой: «Стабильность — показатель класса».

Академия кинематографических искусств и наук представила 22 января список номинантов на премию «Оскар» 2026 года. Трансляция мероприятия прошла на официальном YouTube-канале.

В главной номинации «Лучший фильм» представлены десять картин: «Бугония», «F1», «Франкенштейн», «Хамнет», «Марти Великолепный», «Битва за битвой», «Секретный агент», «Сентиментальная ценность», «Грешники» и «Сны поездов». В номинации «Лучший короткометражный мультфильм» представлен российский мультфильм «Три сестры». Его режиссером выступил Константин Бронзит, чьи работы уже были дважды представлены на премии.

Накануне сообщалось, что Бронзит закричал после номинации его короткометражного мультфильма «Три сестры» на международную премию.

Ранее сообщалось, что драма «Мой друг» с Раисой Рязановой выйдет в российский прокат 26 февраля. 

