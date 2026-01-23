Размер шрифта
Эвелина Бледанс призналась, что ей нравится ездить в метро

Актриса Эвелина Бледанс заявила, что хотела бы чаще ездить в метро
Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась, что любит ездить в метро и не видит в этом ничего постыдного. Об этом она заявила в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Бледанс отметила, что ей очень удобно ездить на подземном транспорте.

«Ты из точки «А» в точку «Б» доезжаешь быстрее, чем на машине в час пик. Конечно, бывает так, что люди узнают. Чаще всего мне улыбаются и машут, более смелые подходят сделать фото, но в целом нет какого-то агрессивного внимания или назойливости со стороны людей», — поделилась актриса.

Однако телеведущая призналась, что живет в пригороде, поэтому не сталкивается с необходимостью ездить в метро. Знаменитость пользуется подземным транспортом не так часто, как ей этого бы хотелось.

Бледанс также подчеркнула, что сейчас метро выглядит намного презентабельнее, нежели 10 лет назад.

До этого Эвелина Бледанс говорила, что очень любит заниматься обычными домашними делами – готовить, убираться и копаться в огороде. Актриса также отметила, что неплохо готовит соленья, такие как малосольные огурцы.

Ранее Эвелина Бледанс попала в ДТП по пути в Тюмень.

