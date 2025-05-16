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Эвелина Бледанс рассказала о своих необычных пристрастиях

Актриса Бледанс призналась, что обожает печь пироги и грызть семечки
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ТНТ

Российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала, что очень любит заниматься обычными домашними делами – готовить, убираться и копаться в огороде. В беседе с Общественной Службой Новостей она заявила, что лучше всего ей удается выпекание пирогов, а также призналась, что обожает грызть семечки.

По словам телезвезды, она регулярно ухаживает за деревьями и цветами, которые сама высадила в своем огороде. Но кулинария все-таки отнимает у нее больше времени. Своей «фишкой» она назвала яблочный пирог, которым любит угощать друзей.

«Кто не пробовал пирог Бледанс, тот не познал жизнь», — заявила актриса.

Она добавила, что также неплохо ей удается приготовление солений – например, малосольных огурцов, бочковых помидоров.

А что касается своего любимого лакомства, то первое место Бледанс отдала обычным семечкам, признавшись, что обожает их и готова грызть «до крови в деснах». Запивает их звезда минеральной водой с лимоном.

До этого актриса рассказала, что «чуть не загремела» в больницу накануне 50-летия из-за того, что испытывала серьезные переживания из-за возраста. По словам звезды, у нее появилось психосоматическое расстройство, которое спровоцировало проблемы с шеей. Актрисе пришлось лечить ее с помощью различных процедур, включая иглоукалывание.

Ранее Эвелина Бледанс заявила об экстрасенсорных способностях.

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