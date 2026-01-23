Адвокат Лурье рассказала, остались ли у Долиной долги по ЖКХ

Адвокат Лурье Свириденко: Долина погасила долг по ЖКХ за квартиру в Москве

Народная артистка России Лариса Долина полностью оплатила коммунальные платежи за свою прежнюю квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы. Об этом сообщила ТАСС адвокат новой владелицы жилья Полины Лурье Светлана Свириденко.

Адвокат уточнила, что Долина рассчиталась с долгами по ЖКХ, в том числе и за последний месяц. Свириденко уверила: «Претензий к ней по этому поводу у нас нет».

До этого Главное управление ФССП по Москве сообщило об исполнительном производстве в отношении Долиной из-за квартиры в центре Москвы, а недавно — 19 января 2026 года — Лурье стала новой собственницей квартиры, получив ключи.

Накануне стало известно, что Полина Лурье также готовит иск в суд о взыскании с Долиной дополнительных расходов — госпошлин, затрат на адвокатов и стоимости оценки квартиры.

16 декабря суд поставил точку в споре покупательницы квартиры Полины Лурье и Долиной в конце 2025 года. Долина продала оппонентке квартиру за 112 миллионов рублей и отдала деньги мошенникам. После этого артистка решила вернуть жилье, на ее сторону суды становились несколько раз, но Верховный суд признал право собственности за Лурье.

Ранее стало известно, что суд рассмотрит иск к Киркорову о запрете пользования пирсом 23 января.