Волочкова назвала свои ноги священными после скандала в самолете

Балерина Волочкова заявила, что любой человек был бы рад ее закинутым на кресло ногам
Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с изданием «СтарХит» призналась, что не понимает претензии к ней из-за скандала в самолете.

На днях Волочкова летела экономклассом по маршруту Санкт-ПетербургМосква. Во время поездки она закинула ноги на переднее кресло, чем вызвала возмущение у пользователей соцсетей. Артистка уточнила, что ее директор не успел купить билет в первый ряд. Поэтому танцовщице приобрели два места в экономклассе, чтобы та смогла положить свои ноги.

«Скажу вам там. Знаете, если бы у меня было одно место, если бы директор купил бы мне одно место на втором ряду или на третьем, то я бы свои ноги священные, которые являются моим божественным инструментом, положила бы на впереди стоящее кресло. И любой человек был бы счастлив, что мои ноги висят и лежат над его головой», — поделилась артистка.

Издание Super.ru отмечало, что Волочкова чуть не опоздала на автобус перед этим рейсом. Балерина опровергла это. Как объяснила танцовщица, она спешила в машину, чтобы прийти туда пораньше.

Ранее Волочкова защитила Шаляпина после критики Гузеевой.

