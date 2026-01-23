81‑летний Юрий Антонов отказался от больших концертов из-за проблем со здоровьем

Народный артист России Юрий Антонов прекращает давать масштабные концерты и теперь соглашается только на частные выступления из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает Mash.

Как утверждает Telegram-канал, 81-летний певец не готов выдерживать длительные нагрузки из-за ухудшения слуха, повышенного давления и возрастных ограничений. Несмотря на это, Антонов продолжает выступать для состоятельных заказчиков как в России, так и за границей.

Его выступление за рубежом, по данным Mash, может стоить от €150 тыс. (примерно 14 млн рублей. — «Газета.Ru»). Оно проходит в формате квартирника — без тостов, поздравлений и вручения подарков. Цена корпоративного выступления Антонова в России составляет 12 млн рублей — это гонорар за всю команду артиста, состоящую из девяти человек.

Telegram-канал отмечает, что заказчику также придется потратить на райдер артиста около 1 млн рублей. Он готов к перелетам.

24 декабря стало известно, что Валерий Леонтьев исполнил свои песни на частной вечеринке за 15 млн рублей, несмотря на то, что завершил музыкальную карьеру в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Ларисе Долиной предложили выйти на пенсию.