На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мать детей Дурова избавилась от всего имущества в России

SHOT: Ирина Болгар продала квартиру в Санкт-Петербурге
true
true
true
close
missbolgar/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар продала свою квартиру в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, таким образом Болгар избавилась от всего имущества в России. Речь идет о трехкомнатной квартире площадью 96,2 кв. м на Васильевском острове. Болгар продала недвижимость за 15,5 млн рублей.

Как отмечает SHOT, ранее Болгар выставила жилье на продажу за 18 млн рублей, но позже снизила ценник. По данным канала, цена упала, потому что потенциальным собственникам не нравится «бабушкин ремонт» и обшарпанные стены в трехкомнатной квартире, а также тот факт, что недвижимость принадлежит не только Болгар, но и ее сестре и сводному брату. SHOT уточнил, что новый владелец квартиры приобрел все доли недвижимости.

На данный момент Болгар проживает в Швейцарии.

В октябре 2024 года Болгар заявила, что Павла Дурова лишили родительских прав за неуплату алиментов. О том, что женщина подала уголовный иск в Швейцарии против предпринимателя, стало известно в конце августа.

Ранее мать детей Дурова раскрыла свои ежемесячные траты.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами