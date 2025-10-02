Мать детей Дурова избавилась от всего имущества в России

Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар продала свою квартиру в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, таким образом Болгар избавилась от всего имущества в России. Речь идет о трехкомнатной квартире площадью 96,2 кв. м на Васильевском острове. Болгар продала недвижимость за 15,5 млн рублей.

Как отмечает SHOT, ранее Болгар выставила жилье на продажу за 18 млн рублей, но позже снизила ценник. По данным канала, цена упала, потому что потенциальным собственникам не нравится «бабушкин ремонт» и обшарпанные стены в трехкомнатной квартире, а также тот факт, что недвижимость принадлежит не только Болгар, но и ее сестре и сводному брату. SHOT уточнил, что новый владелец квартиры приобрел все доли недвижимости.

На данный момент Болгар проживает в Швейцарии.

В октябре 2024 года Болгар заявила, что Павла Дурова лишили родительских прав за неуплату алиментов. О том, что женщина подала уголовный иск в Швейцарии против предпринимателя, стало известно в конце августа.

Ранее мать детей Дурова раскрыла свои ежемесячные траты.