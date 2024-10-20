Болгар заявила, что Дурова лишили родительских прав за неуплату алиментов

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, заявила, что уголовные дела в отношении Дурова в Швейцарии завели из-за уклонения от уплаты алиментов и физического насилия над детьми. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она сказала, что старается справиться с последствиями этого «насилия» для здоровья детей.

В конце августа стало известно, что Болгар подала против Дурова уголовный иск в Швейцарии. В иске, поданном в марте 2023 года, она утверждает, что Дуров применил физическое насилие к одному из их сыновей. Болгар также требовала предоставить ей опеку над детьми. В мае того же года суд встал на ее сторону, а в феврале следующего вынес окончательно решение в пользу матери.

Газета The New York Times (NYT) ранее писала, что Болгар использовала состояние Дурова и алименты в личных целях. Получаемые от миллиардера деньги женщина «расточительно тратила на предметы роскоши и другие излишества».

Ранее Дуров впервые показал одного из своих детей.