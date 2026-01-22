«Та самая, мафиози?»: соседи — о доме Ларисы Долиной в Славино

Соседи Долиной подтвердили, что певица давно не появляется в своей резиденции

Жители села Славино, где находится резиденция Ларисы Долиной, подтвердили, что раньше встречали артистку, но в последнее время она не появляется за городом. Об этом сообщает Super.ru, сопроводив публикацию кадрами местности.

На участке Долиной, раскрывают СМИ, расположен внушительный дом с выходом к заснеженному пляжу. У ворот видны следы шин, но других признаков присутствия певицы нет.

«Раньше видели ее несколько раз, но сейчас она здесь не живет и даже не приезжает, насколько нам известно. Ее родственники тоже не появляются. Но за домом следят», — говорят соседи.

В Славино также находится единственный в округе магазин, продавец которого, однако, «ничего не слышал» о Долиной, как и его коллеги. Также от того, что в селе находится резиденция народной артистки России, были удивлены строители, работающие неподалеку.

«Лариса Долина здесь живет? Та самая, мафиози? Мы давно работаем, но ни разу ее не видели. Вот это да», — высказались они.

20 января стало известно, что артистке предстоит столкнуться с финансовыми затратами, связанными с необходимостью ликвидации самодельного пруда. Как заявляет Telegram-канал SHOT, расходы звезды могут составить около 50 миллионов рублей, а общий ущерб — свыше 160 миллионов рублей.

