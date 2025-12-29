Размер шрифта
«Покупателей немного»: Лепсу посоветовали снизить цену на недвижимость, чтобы успеть к свадьбе

Риелтор Юсова: Лепс продаст дома за 550 млн не раньше, чем через 6 месяцев
Владимир Астапкович/РИА Новости

Риелтор Юлия Юсова рассказала «Газете.Ru», что Григорий Лепс сможет продать недвижимость за 550 млн рублей не раньше, чем через 6 месяцев. По ее словам, если певец хочет получить деньги к свадьбе, то ему стоит снизить цену.

Юлия Юсова отметила, что на первый взгляд Лепс установил внушительный ценник, однако другие предложения на Новорижском шоссе в сегменте «премиум» и «люкс» стартуют от 300-400 млн рублей, а топовые объекты превышают миллиард рублей.

«Так что 550 млн за два таких лота - это не про «дорого», а про «узкий сегмент», а значит другой темп продаж. Как скоро он продаст? Мои прогнозы, как риелтора: от 6 месяцев, если цену не менять. Покупателей на такие дома немного, даже если они очень крутые. Это решение не на эмоциях, а стратегическое, и здесь важны связи, репутация и точная презентация. Если Григорий хочет закрыть сделку быстрее, например, к свадьбе, возможно, стоит подумать о снижении цены на 10–15% либо о разделении объектов на два отдельных предложения», — рассказала Юсова.

При этом риелтор считает, что снижать цену необязательно, если Лепс не торопится. По ее мнению, можно найти «своего покупателя» и по этой стоимости, но если певец все-таки решился на продажу из-за нехватки средств, то придется пойти на уступки.

О свадьбе со студенткой Авророй Кибой Григорий Лепс говорит с 2024 года. Он уже сделал ей предложение, но идти в ЗАГС не торопится. Артист делился, что хочет организовать масштабную свадьбу, но пока на нее нет денег. Поклонники предполагают, что торжество состоится в 2026 году.

Ранее бывшая жена Григория Лепса вышла в свет с их младшей дочерью.

