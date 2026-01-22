Размер шрифта
Объявлены номинанты на «Оскар‑2026» — и мультфильм из РФ претендует на главную кинонаграду

Мультфильм «Три сестры» Константина Бронзита стал номинантом на «Оскар‑2026»
A.M.P.A.S/via Reuters

Академия кинематографических искусств и наук представила 22 января список номинантов на премию «Оскар» 2026 года. Трансляция мероприятия прошла на официальном YouTube‑канале.

В главной номинации «Лучший фильм» представлены десять картин: «Бугония», «F1», «Франкенштейн», «Хамнет», «Марти Великолепный», «Битва за битвой», «Секретный агент», «Сентиментальная ценность», «Грешники» и «Сны поездов».

В категории «Лучший анимационный фильм» борются пять работ: «Зверополис 2», «K-Pop охотницы на демонов», «Арко», «Элио» и «Маленькая Амели».

За звание «Лучший короткометражный анимационный фильм» сразятся «Три сестры», «Бабочка», «Вечнозеленый», «Девушка, которая плакала жемчугом» и «Пенсионный план».

Картина «Грешники» претендует на 16 номинаций, что может стать абсолютным достижением — до сих пор в этом рейтинге лидировали «Титаник» и «Ла-Ла Ленд» с 14 номинациями.

Кроме того, в номинации «Лучший короткометражный мультфильм» представлен российский мультфильм «Три сестры». Его режиссером выступил Константин Бронзит, чьи работы уже были дважды представлены на премии.

Ранее сообщалось, что премьера комедии «К себе нежно» с Кариной Разумовской перенесена на 5 марта. 

